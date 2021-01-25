Рубль продолжает сползать вниз

Российская национальная валюта продолжает демонстрировать слабость. Так начав неделю с отметок 74,93 рубля за американскую и 91,15 рубля за европейскую валюты, к пяти часам дня по Москве, она отступила до 75,55 и 91,75 рубля за доллар и евро соответственно

Происходило это на фоне укрепления доллара. Так индекс DXY с 90,05 пункта вырос за то же время до 90,21 пункта.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался благодаря ускорению роста мировых площадок и нефти, однако быстро перешел к снижению, хотя ситуация на глобальных рынках лишь незначительно ухудшилась. В результате российская валюта обновила месячный минимум к доллару и евро.», описывает динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин. Как он объясняет, несмотря на то что на выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации, рубль по-прежнему находится под негативным влиянием этого нерыночного фактора, демонстрируя относительную слабость.

В этих условиях можно ожидать, что на краткосрочном горизонте рубль будет колебаться в диапазоне 74,8-75,7 против доллара и 90,7-92 против евро.