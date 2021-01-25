Счетная палата предупредила о возможности дефицита продовольствия в России

Счетная палата России считает, что дальнейшее расширение регулирования цен на продовольственные товары создаст риски возникновения его дефицита, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент аудита экономической эффективности.

«Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», – говорится в сообщении Счетной палаты.

9 декабря 2020 года в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство за рост цен на продовольствие. «Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов... Реально располагаемые доходы населения упали на 3-4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%. Люди себя вынуждены ограничивать во всем, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — сказал президент.

Правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продукты питания. С производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей на прилавках магазинов. Кроме того, введена 30% экспортная таможенная пошлина (но не менее 165 евро за 1 тонну) на на семена подсолнечника, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну и квоты на экспорт зерна – с 15 февраля по 30 июня 2021 года можно будет экспортировать не больше 17,5 миллиона тонн.