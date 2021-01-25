В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции

Московские суды назначили 30 административных арестов участникам незаконны.

Как рассказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, 6 решений вынесли по статье о «Неповиновении законному требованию сотрудника полиции». Ещё 24 – за «Нарушение правил проведения массового мероприятия».

По этой же статье назначили 64 штрафа. Всего, по словам Солоповой, полиция направила в столичные суды 448 протоколов на участников несанкционированной акции.

Пресс-секретарь Мосгорсуда также пояснила, что назначенные наказания различаются. В частности, административные аресты включают сроки в 7, 10, 12, 15 суток, а административные штрафы – в размере от 10 тыс. до 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что после субботних незаконных акций, которые прошли в крупных городах страны, в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заведено в общей сложности 20 уголовных дел. Они заведены по статьям о призывах к массовым беспорядкам, о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также о применении насилия к полицейским.

