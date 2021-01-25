В Роспотребнадзоре заявили, что российские ученые первые в мире сделали фото «британского» штамма коронавируса

Фотографию британского штамма коронавируса представил новосибирский научный институт «Вектор», являющийся разработчиком вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает сайт ведомства. В настоящее время ученые продолжают изучение британского штамма COVID.

В Роспотребнадзоре сообщили, что российские тест-системы способны отличать новый штамм от других мутаций коронавируса.

«Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса», - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время ученые изучают его структурные особенности и проявления.

В Роспотребнадзоре отметили, что ПЦР-тесты, которые были разработаны учреждениями ведомства, способны практически в 100% выявить случаи заражения «британским» штаммом. При этом тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора отличает немутантные формы от вариантного вируса.

