В России разрабатываются передовые технологии защиты информации

Квантовый генератор случайных чисел, о разработке которого заявлено учеными НИТУ МИСиС и Российского квантового центра в составе международной исследовательской группы, на сегодня самый быстрый в мире. «Генерация случайных чисел — важнейшая задача для различных областей, таких как криптография или моделирование сложных систем», — говорит один из авторов этого проекта, руководитель научной группы Российского квантового центра и эксперт центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСиС Алексей Федоров.

Отметим, что отечественные проекты пока меркнут на фоне грандиозного строительства квантовой инфраструктуры в Китае. В начале этого года Университет науки и технологий КНР объявил о пуске первой в мире интегрированной сети квантовой связи протяженностью около 4600 километров, связавшей Пекин и Шанхай через узлы магистральной связи в Цзинане и Хэфее. Причем это уже работоспособный проект: как уточнялось в сообщении китайских ученых, к сети в настоящий момент подключено свыше 150 абонентов, нуждающихся в суперзащищенной связи, — банки, крупные госкорпорации, промышленные предприятия и т. д.

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