В России за сутки выявлено 19,2 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 19 290 эпизодов заражения коронавирусом в 84 регионах России, сообщает оперштаб. За все время эпидемии в РФ выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. Число летальных исходов в стране за сутки составило 456 человек. В общей сложности от инфекции погибло 69 918 пациентов. Поправились и выписаны за сутки 19 003 пациента, в общей сложности в России успешно перебороли заболевание 3 150 763 человека.

Москва, несмотря на снижение суточного прироста, продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В столице 2382 новых случая COVID. За Москвой по показателю прироста идут Петербург (2116) и Московская область (1163).

Россия в мировом рейтинге продолжает оставаться на четвертой строчке после США (25,12 млн), Индии (10,66 млн) и Бразилии (8,84 млн). За РФ следует Великобритания, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, 3,65 млн случаев заражения.

