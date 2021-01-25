В Таиланде закрылась треть предприятий в сфере туризма

В Таиланде закрылось более трети предприятий, занятых в обслуживании туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление по туризму страны.

Как сообщает местное издание The Tiger, в исследовании Управления по туризму приняли участие почти две тысячи предпринимателей. Около 35% участников исследования заявили, что вышли из бизнеса. «В то же время, по нашим данным сами предприниматели в сфере туризма оценивают ситуацию еще хуже. По их словам, в тех регионах, которые полностью зависят от туризма, таких как Пхукет, Самуй, Краби, туристических районах вокруг Бангкока закрылись до 90% предприятий. Менеджер цепочки, включающей 11 отелей на Пхукете, Краби и курорте Као-Лак сообщил, что весь персонал этих отелей уволен из-за девятимесячного простоя, и уже невозможно поддерживать работу даже небольшого количества номеров без надежды на скорое открытие границ», – пишет The Tiger.

На прошлой неделе министр туризма и спорта Таиланда заявил, что, по его прогнозам, в страну приедут 10 млн иностранных туристов во втором полугодии 2021 года. В 2019 году, до начала пандемии, Таиланд принял 40 млн иностранных туристов.

Ранее министр также заявлял о скором возобновлении путешествий по стране местных жителей. Однако в конце декабря в провинции Самутсакхон произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, которая позже распространилась и на другие регионы, что вынудило правительство серьезно ограничить поездки между провинциями в традиционно популярный для туризма сезон.

В ноябре 2020 года власти Тайланда разрешили въезд для иностранных туристов при условии прохождения двухнедельного карантина после прибытия в страну. Кроме того, каждый турист обязан был иметь страховку на сумму не менее 100 тыс долларов США и не менее 500 тыс. батов (1,3 млн рублей) на своем счету. Однако большого количества иностранных туристов, желающих провести отпуск в карантине, не нашлось.