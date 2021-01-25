В Вашингтоне оценили вероятность телефонного разговора Байдена и Путина

В администрации нового главы Белого дома оценили вероятность телефонного разговора американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, она пока не может предсказать какие-либо разговоры на данном этапе, передаёт РИА Новости.

«Но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими. Есть планирующиеся звонки на предстоящие дни. Но я расскажу вам об их содержании, когда уже они произойдут», – заявила руководитель пресс-службы американского лидера.

