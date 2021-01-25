Власти США призвали освободить Навального

Власти США призывали Кремль незамедлительно и без всяких условий освободить оппозиционного российского политика Алексея Навального, а также людей, которые были задержаны на протестных акциях 23 января. Об этом в ходе брифинга для представителей СМИ заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт РИА «Новости».

«Я просто ещё раз повторю наш призыв к Москве освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», – подчеркнула Псаки.

При этом она допустила, что президент США Дональд Трамп оставляет за собой право принять меры против России из-за ситуации с Навальным тогда и так, как он посчитает нужным.

Псаки напомнила, что глава Белого дома дал поручение американским спецслужбам и другим структурам провести расследование ряда последних странных событий, приписываемых Москве. По её словам, речь, в частности, идёт о хакерской атаке через ПО SolarWind и предполагаемом отравлении Навального.

«Мы хотим, чтобы этот отчёт был подготовлен», - сказала она, говоря о перспективах ответа США на ситуацию с российским оппозиционером.

