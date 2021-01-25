Заболеваемость коронавирусом пошла вспять

Таких низких показателей Россия не видела с ноября: за сутки выявлено всего 19290 случаев заражения коронавирусом. Причем, более 10%, по информации Оперштаба Москвы, болеют бессимптомно. За 24 часа было зафиксировано 456 летальных исходов. Выздоровело 19003 человека.

На улучшение обстановки уже обратил внимание Владимир Путин, когда встречался с учащимися вузов по случаю Дня российского студента. Что можно подарить молодежи в такой день? Надежда на большую свободу действий — отличный вариант.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч», — сообщил студентам глава государства. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил Путин.

Впрочем, и дистанционное обучение, по мнению российского лидера должно принести свои плоды — полученный опыт, все лучшие практики и наработки нужно использовать, наращивая цифровой потенциал вузов.

Прививка надежды

Президент подчеркнул, что Россия обладает «эффективными вакцинами», зарегистрированными уже в 13 странах.

Не просто обладает, но и не боится использовать. Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, по состоянию на 22 января в стране уже было развернуто более 2,2 тысяч пунктов вакцинации от COVID-19.

«На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1 300 пунктов вакцинации, сейчас их уже 2 250. И они с каждым днем открываются и открываются, я бы даже сказала, с каждым часом», — заявила Голикова в эфире «Россия-1».

По ее словам, в первом квартале российские медорганизации, по предварительному плану вакцинации, должны получить более 17 млн доз вакцины.

«Исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан — это уже либо полностью привитые двумя дозами, либо получившие одну», — пояснила вице-премьер.

Пока же в стране произведено около 7,6 млн доз препарата, 2,1 млн поставлены в регионы. Ожидается, что на этой неделе темпы производства вырастут. Вице-премьер отметила, что прививка должна стать доступной не только по записи на госуслугах, но и в мобильных пунктах.

Возможно, так оно и будет. Хотя по состоянию на 25 января записаться на вакцинацию, например, в ГБУЗ МО Раменская ЦРБ, через те же госуслуги, было нельзя — свободные талоны отсутствовали. Вместо прививки система пока предложила только запись в лист ожидания.

Между тем, в подмосковном Минздраве уже рапортуют о почти 50 тысячах привитых граждан. Суммарно, по словам главы ведомства Светланы Стригунковой, регион получил 134 тысячи доз препарата. И планирует наращивать объемы вакцинации.

«За неделю на базе только стационарных точек мы должны обеспечить вакцинацию не менее 39 тысяч человек. С учетом выездов на предприятия, мобильных комплексов и торговых центров план на неделю — не менее 45 тысяч», — сообщила чиновница на заседании областного правительства, которое транслировал телеканал «360».

Обложить со всех сторон

Кстати, что касается вакцин. По идее, их в России три. Но по факту, прививают народ пока только продуктом, рожденным в лабораториях Центра Гамалеи — препаратом «Спутник V». Вакцина «ЭпиВакКорона» Вектора находится пока на этапе пострегистрационных исследований и массовая имуннизация этим препаратом пока не проводится. Пока получить эту прививку можно только в рамках заключительного этапа клинических испытаний. Но, как заявила неделю назад Татьяна Голикова, с марта препарат уже начнут использовать при массовой вакцинации. А к апрелю подоспеет и еще одна вакцина — от центра Чумакова.

«До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник V", начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и до конца марта — начала апреля при обеспечении в феврале... соответствующей регистрации, добавится "КовиВак" центра Чумакова», — пообещала вице-премьер.

То есть, к апрелю-2021 COVID-19 в России обложат со всех сторон. В этом году власти планируют привить 60% населения страны или более 68,5 млн человек. Это пороговый показатель, при котором, по мнению специалистов, россияне смогут вдохнуть полной грудью (возможно, даже минуя масочный барьер). Причем некоторые эксперты явно ожидают, что Россия привычно перевыполнит план.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета мы наберём нужные нам 60—70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. И добавил, что вакцинация не дает оснований для отказа от масок и нарушения социальной дистанции: слишком немногие еще имеют иммунитет.

Ковидный мир

Что ж, надежда, даже скрытая под маской, лучше пессимизма. Тем более, если оптимизм подпитывается с «самого верха». Далеко не все страны могут таким похвастаться. Например, в Тунисе действует комендантский час, запрещено передвижение между провинциями, массовые мероприятия.

В Великобритании с 4 января действует уже третий по счету национальный локдаун. По состоянию на 24 января, за сутки в Соединенном королевстве было зафиксировано 30 004 случаев заражения. Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о более высокой смертности от нового штамма коронавируса.

Этого штамма боятся и в Европе, и в Новом Свете. Из-за него Швеция закрыла границу с Норвегией, на территории которой распространяется «британская мутация» ковида. Авиасообщение с Великобританией решил пока не восстанавливать Иран.

Только-только вступивший в должность президент США Джо Байден поспешил восстановить ограничения на въезд в страну неамериканцев, побывавших в Великобритании, Ирландии, Бразилии и большей части Европы. Таким образом, он «обнулил» еще один прощальный подарок Дональда Трампа, разрешившего поездки в последние дни своего пребывания в президентской должности. Он-то намеревался снять ограничения с 26 января. Но новый постоялец Белого Дома решил, что безопасность американцев превыше всего. Ничего личного. Только забота об отечестве. Более того, Байден пообещал ужесточить ограничения, касающиеся международных поездок.

Расширять границы все государства намерены тем же способом, что и Россия — массовой вакцинацией. Прививать граждан начали уже больше 20 стран. В общей сложности привито уже более 40 млн человек. Только вот нашу голубую планету населяет более 7,8 млрд человек. Так что, несмотря на то, что поводы для оптимизма находятся (особенно, если внимательно вчитываться в статистику), мир еще не скоро станет постковидным.

В России тоже рано праздновать победу. Не говоря о том, что число заражающихся еще достаточно велико, начинает сходить на нет (допустим, что это действительно так) вторая волна коронавируса. Между тем, специалисты предупреждали и о «третьей». Как мы помним, глубокий спад после «первой волны» сменился резким взлетом заболеваемости.

В то же время, вряд ли могут быть сомнения в том, что массовая вакцинация самым решительным образом повлияет на развитие событий в благоприятную сторону. Упомянутые прогнозы делались, в основном, до ее начала и тем более до того, как стало понятно, что отечественная фармакологическая промышленность способна осилить практически любой ее масштаб. Поэтому… Господи, неужели все это действительно закончится?