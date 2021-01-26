Акции дня: снятие санкций и новый контракт подстегнули покупку акций «ВСМПО-АВИСМА»

Лучше рынка на Мосбирже торговались бумаги титановой корпорации «ВСМПО-АВИСМА» во вторник, 26 января. За дневную сессию акции подорожали на +3,48% до 22 000 рублей за бумагу.

Во вторник стало известно, что США исключили «ВСМПО-Ависму» из своего санкционного списка. Кроме того, корпорация подписала долгосрочный контракт на поставку титановой продукции с Boeing. По условиям договора, компания будет поставлять титановые поковки для гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Компании имеют совместное предприятие в Свердловской области в Верхней Салде, где осуществляют механическую обработку значительной части продукции.

Контракт с Boeing снижает для «ВСМПО-Ависма» риски падения производства в 2021 году, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Трейдеры тоже увидели хорошие перспективы в новостях и начали скупку акций титановой компании.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,20% до 3390,76 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,77% до 1422,95 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 55,58 долларов за баррель (-0,18%). Российская валюта укреплялась – 75,07 рублей за доллар.