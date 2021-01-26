AstraZeneca срывает поставки в ЕС вакцины от коронавируса

В первом квартале 2021 года британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сможет обеспечить поставки не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение контракта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины». Кроме того, Фон дер Ляйен объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС. Очевидно, что чиновники ЕС подозревают, что европейские производители вакцин от коронавируса могут экспортировать предназначенный для ЕС препарат.

Поддерживает такую позицию и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. «Речь идет не о приоритете для Евросоюза, а о том, что Европа должна иметь справедливую долю, и поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вводить экспортные ограничения, то есть вакцины, которые покидают Европейский Союз, должны иметь на это разрешение», – цитирует Euronews министра.