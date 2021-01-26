Автор «Новичка» намерен выпустить лекарство от COVID

Леонид Ринк - один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок», сообщил, что намерен в ближайшее время выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат «Иммофон» против COVID-19 и других вирусных заболеваний, передает РИА «Новости».

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм», - рассказал Ринк агентству. Он напомнил, что именно «цитокиновый шторм», по мнению медиков, является основной причиной смертности от COVID.

Препарат от коронавируса изготавливается на основе лекарства от проказы «Диуцифон», пояснил Ринк. Он отметил, что в новой разработке был устранен главный недостаток «Диуцифона» - плохая растворяемость в плазме крови. В новом препарате соединены сильное иностранное противовирусное лекарство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, способные активизировать обмен веществ в тканях организма, а также ускоряющие процесс регенерации.

Ринк заявил, что препарат можно применять в комплексной терапии для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита. В настоящее время лекарство успешно испытано на 700 пожилых добровольцах.

