Байден готовит указ по ограничению бурения нефтяных скважин на федеральных землях США

Президент США Джо Байден намерен объявить 27 января о подготовке к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях США, пишет газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что указ может быть издан уже 1 февраля. Согласно документу федеральные ведомства должны будут определить масштабы вводимого запрета.

В ходе предвыборной кампании Байден дал обещание усилить борьбу с изменением климата, одним из рычагов которой является введение запрета на бурение. Администрация Байдена уже временно приостановила выдачу разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях.

Как сообщает газета, Байден намерен завтра издать еще ряд указов, предписывающих правительству обеспечить сохранность 30% федеральных земель и водных ресурсов к 2030 году, а также создать целевую группу, которая займется разработкой плана по сокращению выбросов парниковых газов и сделает изменение климата приоритетом национальной безопасности. На федеральных землях США добывается около 25% нефти в стране.

