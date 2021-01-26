Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 млн человек

По подсчетам университета Джонса Хопкинса число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 100 032 461 человек.

Первое место по количеству выявленных случаев инфицирования по-прежнему занимают США – 25 362 794 человека. На втором месте находится Индия с 10 676 838 случаев инфицирования коронавирусом, а на третьем месте Бразилия – 8 871 393 случая. Россия с 3 716 228 инфицированными (3 756 931 человек по данным российского оперштаба) расположилась на четвертом месте, незначительно опередив Великобританию с 3 700 235 зафиксированными случаями инфицирования.

По данным Джонса Хопкинса общее количество умерших в мире от COVID-19 составило 2 149 818 человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлен 18 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Прирост стал минимальным, начиная с 30 октября прошлого года, когда было выявлено 18 283 заболевших. За все время эпидемии в стране зафиксировано 3 756 931 случай коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране умерли от COVID-19 564 человека. Общее число жертв вируса в РФ достигло 70 482. Выписаны из российских больниц за сутки 23 798 пациентов, за все время успешно перебороли заболевание 3 174 561.

В Москве за сутки выявлено 2317 новых случаев ковид-больных. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости инфекцией. За Москвой по количеству новых эпизодов следуют Санкт-Петербурге (+1510) и Московская область (+1 129).В пятерку антирейтинга регионов РФ с наибольшим приростом ковид-пациентов вошли Нижегородская (+461) и Воронежская области (+383).