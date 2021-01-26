«Газпром» взял Европу за «Северный поток — 2»

Несмотря на взлетевшие из-за недавних холодов в Европе цены на газ, российский газовый гигант «Газпром» вместо того, чтобы увеличивать его экспорт, неожиданно взял на вооружение противоположную стратегию — начал поставлять европейцам значительно меньше кубометров голубого топлива.

С конца декабря 2020 года объем газа, поставляемого «Газпромом» через Украину, сократился на треть до 130 млн м³/д, по данным директора «оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Между тем, спотовые цены на газ в Центрально-европейском газовом хабе (CEGH), расположенном в Австрии, за последние недели рванули вверх и установили 20 января рекорд — 6,8 доллара за миллион британских термических единиц (МБТЕ).

Кроме холодной погоды на большей части Европы, резкий рост цен на газ объясняется и отказом многих европейских стран от угля и атомной энергии. Закрытие электростанций по всему континенту оставило в энергетическом балансе континента дыру в 5 Гигаватт, которую и должен заполнить газ.

Еще одним драйвером роста цен на газ является политика «Газпрома», который придерживает голубое топливо. Для повышения спроса и цены на него компания даже перестала торговать на Электронной торговой платформе.

Теоретически Европа может, конечно, покупать больше сжиженного газа, как она это делала в 2018 году. На практике, однако, это сделать непросто, потому что большинство газовозов сейчас направляются в Азию, где спрос и, естественно, цены на газ с доставкой в феврале значительно выше европейских и составляют 21 доллар за миллион британских термических единиц.

Однако столь высокие цены продержатся недолго. Уже мартовские контракты продаются более чем в полтора раза дешевле, за 12 долларов. Это значит, что скоро газовозы с LNG вернутся в Европу и составят конкуренцию газпромовскому газу. Дело в том, что в сжиженном газе наблюдается устойчивая тенденция на снижение цены, что делает его все более конкурентоспособным природному газу, транспортируемому по газопроводам.

Сейчас же европейцам не остается ничего иного, как забирать газ из подземных хранилищ, запасы в которых постепенно истощаются. По данным на 21 января, они заполнены на 59%. Для сравнения: в декабре наполняемость хранилищ составляла 73%. При нынешней наполняемости газа в них хватит на 70 дней.Схожая ситуация была в 2018 году. Европа тогда с трудом дотянула до весны. К концу зимы хранилища были наполнены газом всего лишь на 20%.

Что касается «Газпрома», то он придерживается вполне прагматичной тактики и стратегии — старается своими странными, казалось бы, действиями избежать затоваривания рынка. Это позволит поддерживать цены на газ на высоком уровне.

«Газпром» смотрит в будущее и надеется, что цены останутся высокими к тому моменту, когда придет время вновь наполнять опустевшие за зиму хранилища газа в Европе. Такая политика поможет избежать повторения ситуации, сложившейся весной 2020 года, когда цены опустились рекордно низко и принесли компании очень крупные убытки.

Тогда «Газпром» поторопился наполнить подземные хранилища в Европе на тот случай, если переговоры о новом транзитном соглашении с украинской газовой компанией «Нафтогаз» не дадут результата. Украина, однако, подписала новое соглашение по транзиту российского газа, а подоспевшая пандемия еще и спровоцировала резкое падение спроса на него. В результате этих событий вместе с теплой зимой в Старом Свете «Газпрому» пришлось закрывать прошлый год со снижением поставок газа европейцам с 199 млрд м³ в 2019 году до 130 млрд³ в 2020-м.

Еще одна возможная причина сокращения экспорта голубого топлива в Европу может заключаться в желании показать полезность газопровода «Северный поток — 2» и подтолкнуть европейские страны к скорейшему окончанию его строительства, которому изо всех сил продолжают мешать с заслуживающим лучшего применения упрямством США.