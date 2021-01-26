Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране.

Об этом рассказал журналистам руководитель внешнеполитического ведомства этой Исламской Республики Мохамма Джава Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, «Спутник V» был официально зарегистрирован в Иране 25 января, передаёт РИА Новости.

«Российская вакцина была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем её закупить, а также приступить к совместному производству соответствующих институтов в России и Иране», – отметил Зариф.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Египта Хала Зайд заявила, что её страна намерена в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российскую «Спутник V».

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин – китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», – сказала Хала Зайд на пресс-конференции.

По её словам, власти заключили контракты на поставку 100 миллионов доз различных вакцин. Кроме того, министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации с 25 января.

