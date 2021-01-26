Курс доллара: рубль немного закрепился

На открытии вторника национальная валюта находилась на уровнях 75,55 за доллар и 91,26 – за евро. Однако к 17:00 мск рубль сумел потеснить доллар до 75,11 руб. Против евро наша валюта отступила до 91,33.

Что интересно, американская валюта в целом также укреплялась – индекс DXY с отметки 90,22 пункта доллар за то же время добрался до 90.34.

«В начале торгов рубль находился под давлением негативного внешнего фона. Российская валюта приближалась к установленному вчера месячному минимуму по отношению к доллару. Однако после старта российской сессии ситуация на мировых рынках стала планомерно улучшаться, что вызвало восстановление рубля. В результате он отыграл все сегодняшние потери, поднявшись в умеренный плюс», – описывает динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,00-76,00 в паре с долларом и на уровне 91,00-92,00 в паре с европейской валютой.

