Курс доллара: рубль окажется под сильным давлением

Очередную рабочую неделю рубль начал также неудачно, как и завершил предыдущую. Стартовав утром относительно уверенно – с 74,93 за доллар и 91,15 за евро – к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль вновь ушёл в минус в обеих парах из-за завершения налоговых выплат января и усилившихся санкционных рисках.

Так, курс доллара в 19:00 мск составлял 75,72 руб., прибавив с закрытия пятницы 42 коп. коп. Евро в это время торговался по 91,86 руб. (+23,5 коп.). Ослабление российской валюты, наблюдавшееся накануне, происходило на фоне укрепления американской – индекс DXY с 90,05 пункта вырос вчера до 90,21.

Таким образом, в самом начале этой недели рубль вновь ушёл вниз к основным резервным мировым валютам в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов этого месяца. Кроме того, глобальные игроки стремятся избавляться от риска в условиях ужесточения антироссийской риторики и возможного введения новых санкций из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Между тем, Сергей Романчук из «Металлинвестбанка» считает, что нынешний курс рубля определяется глобальной повесткой. При этом, по его мнению, главным фактором давления на российскую валюту, является и продолжит оставаться отношение зарубежных игроков к рисковым активам, которое затрагивает все валюты EM и задаёт общее направление движения.

Действительно ослабляют рубль и санкционные риски. Как отметил Романчук, возможные новые ограничительные меры против РФ сильно сдвигают точку равновесия в сторону снижения курса рубля.

Ослабляет его также протестная активность, которая увеличивает политическую неопределённость, заставляя на коротком горизонте ожидать более жёстких мер со стороны государства, дополнительной волны эмиграции из России, а также бегства капиталов.

«Вероятнее всего протестная активность в нашей стране будет продолжаться как минимум до осенних выборов в нижнюю палату парламента. Это резко снижает шансы на то, что рублю получится укрепиться. При значительном росте массовых протестов в России позиции доллара усилятся. Но пока я не стал бы делать прогнозов о дальнейших перспективах рубля, основываясь лишь на внутренних факторах. Все равно стоимость нацвалюты больше определяется глобальной повесткой», – уверен Романчук.

Дмитрий Бабин из БКС подчеркнул, что открывшись в понедельник на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время даже активно повышался на фоне ускорения роста глобальных площадок и растущим нефтяным котировкам. Однако вскоре рубль перешёл к снижению. И это при том, что как отметил Бабина, ситуация на мировых рынках во второй половине вчерашнего дня ухудшилась незначительно.

«Несмотря на это, рубль ушёл вниз, обновив месячные минимумы к доллару и евро. И даже тот факт, что к счастью не реализовались тревожные прогнозы о возможных массовых беспорядках в эти выходные, не спасли рубль от падения. Наша валюта по-прежнему находится под сильным давлением этого нерыночного «фактора Навального», демонстрируя относительную слабость».

По мнению эксперта, в этих условиях можно ожидать, что на краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 74,80-75,70, а в паре с евро – в диапазоне 90,70-92,00.

В свою очередь Евгения Шульгина из ИГ «УНИВЕР Капитал» считает, что несмотря на сегодняшнее ослабление, ещё на этой неделе рубль сумет развернуться в обеих парах и перейти к росту. При этом она напомнила, что на прошлой неделе наша валюта была одной из самых слабых среди всех своих коллег по сегменту EM – за пять рабочих дней рубль рухнул сразу на 2,21%, закрывшись впервые с ноября выше 75,00 за доллар.

«До этого семь недель подряд пара доллар-рубль тестировала 50-недельный скользящий средний показатель в 73,81. Однако закрепиться ниже пока не удалось. Закрытие ниже указанной линии поддержки технически открывает дорогу к укреплению российской валюты до 70,00 за единицу американской валюты», – предположила Шульгина.

При этом она полагает, что уже на этой неделе рубль имеет все возможности к развороту благодаря налоговому периоду и восстановлению котировок «чёрного золота». Также поддержит нацвалюту, по её мнению то, что антироссийские санкции пока выглядят, как некий абстрактный риск.

«В начале января мы прогнозировали на этот месяц пару доллар-рубль в диапазоне 71,00-76,00. Если же этим ожиданиям не суждено будет сбыться и рубль по итогам этой недели просядет, то произойдёт это не из-за санкционной темы, а на фоне укрепления доллара, который может подорожать благодаря спросу на защитные активы при коррекции на мировых фондовых площадках», – резюмировала Шульгина.