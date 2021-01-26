Минюст заинтересовался банковской тайной НКО

Министерство юстиции намерено получить доступ к банковской тайне, чтобы эффективнее осуществлять надзор за финансовой деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Соответствующий законопроект опубликован на сайте государственных нормативных актов для общественного обсуждения. В случае принятия законопроекта Минюст сможет получать у банков сведения о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций. Изменения должны быть внесены в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Минюст и его территориальные органы на сегодняшний день и так имеет возможность проводить проверки соответствия деятельности НКО, включая общественные объединения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, их уставным целям. Эту информацию Минюст и его территориальные органы вправе запрашивать и получать в том числе у кредитных и иных финансовых организаций.

Но далеко не вся банковская информация открыта для Минюста, более того: в отдельных случаях кредитные организации имеют право отказать в предоставлении таких данных, если они представляют собой банковскую тайну. Такое положение дел министерство не устраивает. «Внесение изменений позволит Минюсту и его территориальным органам осуществлять возложенную законодательством на Минюст функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.

Расширение числа лиц, имеющих доступ банковской тайне, приведет к утечкам, а так называемые антиотмывочные функции вполне эффективно выполняют банки, уверен Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm. При этом, говорит он, нет гарантий, что не возникнет никаких злоупотреблений в ущерб гражданам. «Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется.

Почему Минюсту не обратиться в прокуратуру при необходимости проведения проверки деятельности НКО?», — задается вопросом юрист.

Единственной задачей данных поправок является предоставление министерству юстиции и его региональным управлениям доступа к данным о банковских счетах и операциях с ними некоммерческих организаций. Строго говоря, указывает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, это не значит, что банковская тайна является непреодолимой преградой для получения сведений о счетах НКО.

Это не так, говорит юрист. К ним, например, можно получить доступ в рамках реализации, мер, направленных на борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем и терроризмом, при определенных условиях в рамках налоговой проверки ширма тайны может быть приоткрыта и перед ФНС в рамках налоговой проверки. А вот Минюст по своему запросу о предоставлении средств, составляющих банковскую тайну, в соответствии с нормами ФЗ «О банках и банковской деятельности», может получить отказ от кредитной организации.

По мнению Юрия Федюкина, законопроект будет принят. Вопрос о соответствии федеральному закону в данной ситуации может быть сколько угодно дискуссионным, но не стоит забывать, что именно министерство юстиции и производит экспертизу норм на предмет соответствия действующему законодательству.

В случае одобрения поправок Минюст сможет более тщательно контролировать действия любой НКО на территории страны, признает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. И банки будут вынуждены расширить список госорганов, которым они обязаны будут предоставлять сведения, содержащие банковскую тайну. С точки зрения противодействия незаконной деятельности, которая идет в разрез с официальными задачами некоторых НКО, это верная инициатива, особенно учитывая, что сейчас в России вновь активизировать оппозиция действующей власти, и финансирование ее деятельности как раз может происходить посредством НКО, полагает он.

Однако, с другой стороны, указывает юрист, сейчас уже достаточно сформированы и отработаны многочисленные схемы отслеживания и контроля движения средств для поддержки разной незаконной деятельности и дополнительное окно для предоставления сведений о банковской тайне может нести в себе риски утечек данных. В частности, уже есть неоднозначные отзывы среди законодателей: часть из них полагает, что эти поправки могут создать условия для неправомерного использования полученных данных и вызвать недружественную реакцию среди законопослушных общественных организаций.

В случае, если Минюст не откажется от своего намерения по итогам общественного обсуждения, законопроект в ГД может быть внесен в сентябре этого года. Однако торопиться с выводами, что он будет принят, не стоит, полагает Павел Иккерт. Уже были примеры, когда подобного рода инициативы отклонялись законодателями. В качестве такого примера юрист приводит законопроект, внесенный в ГД в 2019 году с предложением дать доступ к банковской тайне прокуратуре. Один из аргументов заключался в том, что законопроект не регулировал жестко ответственность прокуроров о ее неразглашении.