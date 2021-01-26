ММК ударно закончил 2020 год

Кризисный 2020 год для металлургов закончился на позитивной ноте: к 4 кварталу экономическая активность в России и в мире, снизившаяся из-за коронавирусных ограничений в первом полугодии, в значительной степени восстановилась. Повышенный спрос на металлопродукцию позволил ПАО «ММК», одному из лидеров отечественной черной металлургии, существенно нарастить объемы как производства, так и продаж.

В 4 квартале 2020-го предприятия Группы ММК выплавили на 6% больше чугуна и на 14,9% больше стали по сравнению с 3 кварталом: 2 521 и 3 312 тысяч тонн соответственно. При этом рост производства стали связан не только с повышенным спросом на металлопродукцию. Свой эффект оказала реализация одного из главных проектов ММК последних лет – реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Обновленный стан планомерно наращивает объем производства с момента запуска в июле 2020-го. «После его реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Это уникальный высокопроизводительный агрегат с увеличенным объемом производства и более сложным сортаментом высокого качества. Подобные объекты позволят нашему предприятию и предприятиям Группы ММК работать более ритмично, более надежно», - подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, участвуя в открытии стана 2500.

Кроме того, выросло и производство концентрата коксующихся углей в угольно-добывающем сегменте Группы ММК: на 16% к уровню прошлого квартала, до 837 тысяч тонн. В целом за 12 месяцев 2020 года Группа произвела на 17% больше угольного концентрата, что объясняется окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году, и увеличением переработки покупных углей.

Вместе с производством ММК в 4 квартале нарастил и продажи: реализация товарной продукции по Группе выросла на 11,1%, до 3 045 тысяч тонн. Всего за 2020 год Группа продала более 10,7 миллионов тонн металлопродукции. Серьезный квартальный рост продемонстрировали в первую очередь продажи горячекатаного проката: на 35,4%, до 1 505 тысяч тонн, что связано с ростом производства на стане 2500, а также с увеличением спроса на сталь на мировых рынках. Как успешные продажи повлияли на финансовые показатели компании, станет известно 2 февраля – на эту дату назначена публикация финансовых результатов Группы ПАО «ММК» за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года.