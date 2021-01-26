На инвестпортале Москвы появился раздел для промышленников

На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Он поможет производителям найти площадку, где они могут разместить свое производство. Зарегистрированным пользователям портала теперь также доступны карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок, а также актуальные новости сферы промышленности.

«Чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел «Промышленности». Он работает наряду с другими разделами площадки «О Москве», «Бизнесу», «Имущество от города». Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и добавил, что сейчас в Москве работает более 700 средних и крупных промышленных предприятий

В новом разделе предпринимателям предлагают ознакомиться с реестром площадок, которые можно взять в аренду или купить, и разместить там производственный объект. Бизнесмены также могут подать онлайн-заявку на подбор промышленной площадки. Новый раздел инвестпортала Москвы полезен и собственникам таких площадок, которые могут подать заявку на включение в этот реестр и получить консультацию по вопросам, касающимся развития проектов.

На сайте есть интерактивная инвестиционная карта с информацией о десятке тысяч объектов для бизнеса и их статусе, в том числе данные о бывших промзонах. «Для города важно обеспечить комплексное развитие этих площадей. Так, с помощью нового раздела на инвестиционном портале промышленники могут не только быстро найти площадку, но и получить информацию о подготовке и утверждении документации по планировке этой территории», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В разделе «Промышленность» также появился сервис – банк технологий, который представляет реестр новейших разработок и цифровых продуктов для промышленности. В новом разделе можно найти полезные аналитические материалы, новости, обзоры последних тенденций в области технологии производства, описания актуальных мер поддержки предпринимателей, которые предоставляет город.