Названы опасные последствия COVID-19

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, к каким опасным последствиям может привести COVID-19.

По словам специалиста, за то время, пока вирус размножался в организме, происходят очень серьезные изменения не только со стороны легких, но и со стороны практических всех других внутренних органов, и пока, как пояснил он, сколько надо времени на то, чтобы это всё восстановилось, ответа нет, передаёт РИА Новости.

При этом, Комаровский отметил, что коронавирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Он также предложил делить проявления «постковида» на три группы.

Первая группа – это система органов дыхания. Речь идёт о кашле, одышке, нехватке воздуха. При этом пульсоксиметр может показывать нормальный уровень сатурации, но человек всё равно будет чувствовать нехватку воздуха.

Во вторую группу Комаровский включил ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом специалист считает очень волнительным, так как, по его мнению, это является причиной серьёзных социальных конфликтов в семье.

«Например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все ещё лежит целыми днями и у него нет ни на что сил», – пояснил врач.

Третья группа последствий от COVDID-19 включает в себя недуги, связанные с поражением нервной системы. Это психические расстройства, бессонница, невозможность строить логические цепочки, а также проблемы с памятью. Кроме того, он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов.

Доктор Комаровский напомнил, что коронавирус поражает, прежде всего, сосуды и нервную систему.

«Всё это может восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому медик призвал близких переболевших COVID-19 помочь им выкарабкаться после перенесённого заболевания», – резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что Комаровский развеял главные мифы о коронавирусе. Он напомнил, что сразу после появления COVID-19 появилось и огромное количество слухов об этом вирусе, в частности, о способах его передачи.

Так, по его словам, люди первоначально очень боялись заказывать посылки в зарубежных интернет-магазинах. Другие – категорически отказывались есть бананы, считая их переносчиком коронавируса.

Ещё одни мифы касаются причин возникновения COVID-19. Коморовский вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

При этом врач подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением многочисленных «экспертов» в сети интернет, которые дают «полезные» советы по данному вопросу.