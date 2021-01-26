Названы услуги, которые наиболее подорожали во время пандемии

Услуги по уборке, ремонту и строительству, а также вызов «мастера на час» и установка бытовой техники подорожали более других услуг в период с начала пандемии, пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса объявлений «Авито».

На первом месте в рейтинге наиболее подорожавших услуг находится уборка помещения, на которую цена выросла на 50% из-за опережающего роста спроса — на 65% по сравнению с предложением, которое увеличилось на 35%. Показатель стал абсолютным максимумом среди всей сферы услуг.

Цены на услуги по ремонту и строительству в период пандемии выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что спрос на данный сервис вырос на 37%, а предложений на рынке стало больше всего на 3%. Услуги «мастера на час» подорожали также на 25%, тогда как спрос на них вырос на 46%. Число компаний, предлагающих данный вид услуг, выросло на 23%. На 20% подорожали услуги по установке техники и изготовлению рекламно-полиграфических изделий, услуги по установке техники выросли на 81%, а предложение на сервис — на 14%. Спрос на услуги по рекламе увеличился на 21%, предложение — на 52%, отмечают аналитики.

