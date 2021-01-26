Планета слишком зависит от тайваньских чипов

В то время, как Пекин требует, чтобы никто не имел с Тайванем никаких дел, мировые политические лидеры всё отчетливее понимают, как они все зависят от этого небольшого острова у берегов материкового Китая. Зависимость эта выражается в компьютерных чипах, в производстве которых Тайвань является ведущим производителем на планете. Превосходство Тайваня в этом важном секторе обеспечивает компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем и главный поставщик чипов для смартфонов Apple Inc., искусственного интеллекта и высокопроизводительных компьютеров.

Об этой зависимости активно заговорили совсем недавно, после того, как случился дефицит чипов в автопроме. В результате нехватки этих важнейших изделий большинство автопроизводителей были вынуждены приостановить производство. Тогда-то и стало очевидно, что важность Тайваня для планеты настолько велика, что на нее больше нельзя не обращать внимания.

Доминирование в полупроводниковом секторе острова, которому постоянно угрожает вторжение КНР, считающей его своей отделившейся провинцией, угрожает, кроме всего прочего, и цепочкам поставок. Результатом внезапного осознания опасности стали лихорадочные усилия всей планеты, начиная от США и заканчивая Японией и Китаем, развивать собственное производство чипов.

Администрация Трампа попыталась воспользоваться ситуацией для того, чтобы лишний раз надавить на Китай, отношения с которым у нее не заладились с самого начала. Вашингтон запретил передачу китайским компаниям американских технологий по чипам. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить TSMC перестать сотрудничать, например, с Huawei и посадить крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования на голодный паек.

Американские власти также уговорили TSMC построить 12-миллиардный завод по производству чипов в Аризоне. Кстати, примеру тайваньцев решил последовать и Samsung Electronics Co., в планах которого 10-миллиардный завод по производству чипов в Остине, штат Техас.

О важности проблемы для США говорит хотя бы тот факт, что в Конгресс в прошлом году был внесен проект закона «Чипы для Америки», целью которого является строительство заводов по изготовлению чипов на американской территории. Авторы законопроекта надеются получить для него из бюджета 25 млрд долларов.

Важность подчеркивает сообщение о том, что Intel Corp., в не таком уж и далеком прошлом мировой лидер по производству чипов, при прежнем руководстве собирался передать TSMC изготовление некоторых чипов.

Евросоюз тоже планирует укрепить «технологический суверенитет». Европа намерена выделить 30 млрд евро (36 млрд долларов) на увеличение до 20% своей доли на глобальном рынке чипов с нынешних менее 10%.

Брюссель с некоторым успехом тоже уговаривает Тайвань увеличить инвестиции в экономику блока. Например, GlobalWafers Co. из родного города TSMC Синьчжу предлагает купить немецкую фирму Siltronic AG за 4,4 млрд долларов. Если сделка состоится, то возникнет крупнейший в мире производитель полупроводниковых пластин.

В пятилетнем плане развития, представленном в октябре прошлого года, Пекин выделяет сектору производства чипов и другим ключевым технологиям до 2025 года 1,4 трлн долларов.

Естественно, Тайвань не единственное звено в цепочке поставок полупроводников. США сохраняют доминирующие позиции в дизайне чипов и изготовлении электронных программных средств. Голландская компания ASML Holding NV является монополистом в изготовлении оборудования для производства лучших чипов. Япония – ключевой поставщик оборудования, химических веществ и пластин. Что же касается TSMC, то тайваньская компания лидер в очень важном секторе – производстве очень маленьких, но очень мощных чипов, потребляющих крайне мало энергии. Вслед за TSMC на острове возникла целая экосистема: ASE Technology Holding – главный на планете сборщик чипов, а MediaTek стал во второй половине прошлого года крупнейшим производителем чипов для смартфонов.

Естественно, TSMC тоже не собирается почивать на лаврах. Тайваньцы намерены потратить на развитие в этом году не менее 28 млрд долларов.