Подкаст журнала «Эксперт»: Поражение Дональда Трампа и ралли на сырьевых рынках. Что это значит для России?

26 января 2021, 16:20

Часть 1. Раскол в американском обществе. Фундаменталисты и новые еретики. Новая этика. Новый социальный контракт. Новая мораль. Новая элита. Третья сила. Что это значит для всего остального мира. Часть 2. Рост цен на сырьевые товары. Циклы на сырьевых рынках. Роль сланцевых производителей. Причины роста цен. Сколько будет стоить нефть? Будет ли укрепляться рубль? Куда идут инвестиции? Будут ли развиваться компании на фоне благоприятной конъюнктуры?