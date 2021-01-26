Порочная практика

В России создана конкурентная модель развития энергетики, однако ей не дает развиваться перекрестное субсидирование, считает председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный. По его мнению, проблема перекрестки достигла слишком высоких значений и ее бремя все больше смещается в сторону малого и среднего бизнеса.

«В условиях тарифов, фиксированных не выше инфляции, она [перекрестка – прим. ред] не дает развиваться энергетике», - отметил Завальный на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы, с одной стороны, создали конкурентную модель развития энергетики, а с другой стороны – не даем возможности ее развивать внутри этой модели, загружая перекрестным субсидированием», - добавил он.

По словам Завального, правительству никак не удается решить эту проблему в одночасье, поэтому, например, в конце декабря Госдума одобрила закон о продлении выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года.

А все меры, которые, казалось бы, должны быть направлены на постепенное разрешение ситуации на самом деле превращаются в перекрестку 2.0. Так, например, к этому относится инициатива по снижению сетевого тарифа в ряде регионов за счет соседних областей, которую сейчас обсуждают в правительстве.

Другое предложение, поступившее от Минэнерго и «Россетей», по выравниванию тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей приведет с ликвидации перекрестки полностью, а лишь распределяет нагрузку на все категории потребителей.

Радикально необходимо переходить на новую модель формирования стоимости электроэнергии, избавить сетевой комплекс от перекрестки, сделать сетевой тариф более прозрачным, а также переходить на двухставочный тариф (оплата мощности и оплата фактического потребления электроэнергии). Обычному населению необходимо предоставить одноставочный тариф. То есть, важно решить проблему справедливого распределения перекрестки по категориям населения.

«Надо отдать сетевому комплексу то, что он должен получить - сетевой тариф, оплату мощности в тарифе, которая не будет превышать 20-30%, при этом остальное – это стоимость электроэнергии», – добавил Завальный.

Также, по словам председателя Комитета, Госдума намерена в весеннюю сессию рассмотреть законопроект, ограничивающий перечень регионов с льготным ценообразованием на электроэнергию.