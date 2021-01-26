Промышленники Москвы в 2020 году получили льготные займы на 1 млрд рублей

Промышленные предприятия столицы в 2020 году получили от города льготные займы на общую сумму 1 млрд рублей, что почти на четверть превышает показатели 2019 года, об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Город предлагает предприятиям займы на выгодных условиях, что позволяет не только поддерживать текущую работу, но и выходить на новые рынки, модернизировать производство, покупать новое оборудование, необходимые материалы и сырье. Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем этот механизм поддержки. Его востребованность растет: в 2020 году предприятия получили девять займов на сумму 1 млрд рублей, в 2019 – на 752,8 млрд рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила 2 млрд рублей», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о выдаче льготных займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сумма займов от 10 до 300 млн рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых. Каждая четвертая компания, обратившаяся за получением льготного займа, делает это повторно.

«В 2020 году 60% займов было выдано в рамках продукта «Развитие - оборотные средства», который появился в период пандемии и помог предприятиям восполнить израсходованные запасы сырья, материалов и комплектующих. В прошлом году также впервые был выдан заем в рамках продукта «Экспорт». Благодаря полученным средствам столичный промкомплекс Научно-технический центр «Бакор» планирует расширить присутствие на внешних рынках и вложить их в развитие этого направления», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы.