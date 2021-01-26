Промышленность прошла нижнюю точку

Темпы падения объемов производства в России оказались значительно меньше, чем ожидалось. При прогнозе Минэкономразвития на уровне минус 4,1% по итогам 2020 года падение показателя, согласно данным Росстата, составило 2,9%. Причем конец года оказался для промышленных предприятий более чем позитивным: снижение промпроизводства составило 0,2% в годовом выражении, что является минимальным значением за время пандемии. Более того: по сравнению с ноябрем объем производства вырос на 10,5%.

Наибольшая негативная динамика в 2020-м наблюдалась в секторе добычи полезных ископаемых. По итогам года объем выпуска тут снизился на 7%. За ним следуют отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений (-3,8%) и электро- и теплоэнергетика, где объем выпуска упал на 2,5%. Впрочем, в целом обрабатывающие производства по сравнению с 2019 годом показали рост на 0,3%.

При этом декабрьские данные и в отраслях-аутсайдерах года были вполне достойными: выпуск продукции в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений выросл на 6,5% по отношению к декабрю 2019 года и на 6,7% к ноябрю 2020 года. Показатели сырьевого сектора в декабре 2020 года упали на 8,4% к декабрю 2019 года, но выросли на 5,3% к ноябрю 2020 года.

В Росстате такие данные объяснили тем, что в декабре 2020 года было на один рабочий день больше, чем в 2019 году, аномально теплой погодой и продолжающейся пандемией. Так, самые высокие темпы рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом показало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 23%, производство текстильных изделий — на 8,9%, химпроизводство — на 7,2%.

Сокращение промпроизводства на 2,9%, если верить Росстату, действительно неплохой результат в нынешних условиях, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Учитывая, что на пике снижения во втором квартале оно упало на 6,7% и даже после первой волны пандемии, в третьем квартале — на 4,8%, результирующий годовой показатель мог быть гораздо хуже.

Наиболее пострадали добывающие отрасли, и по словам аналитика, это произошло в связи со снижением потребности в их продукции вследствие карантинных мероприятий как внутри России, так и в странах-импортёрах. Но шок произошёл не только на стороне спроса, но и на стороне предложения. Основную роль в падении промпроизводства сыграло уменьшение сырьевых цен и выполнение соглашения ОПЕК++ о сокращении добычи. По нефти и природному газу она упала на 8,1% за год. Общее уменьшение потребности в энергоносителях и сырье из-за локдаунов способствовало и снижению добычи угля на 6,3%, прочих полезных ископаемых — на 15,4%.

«Пандемическая» динамика отразилась и на других отраслях, причём, не только в добывающих. Предсказуемо сократился выпуск в металлургии — на 2,4%, производстве кокса и нефтепродуктов — на 3%, автотранспортных средств — на 12,8%. В то же время, столь же предсказуемо поднялось производство, например, лекарственных средств — на 23%. Но вероятно, самое негативное сочетание факторов постепенно преодолевается, говорит Марк Гойхман. Что даёт основания предполагать, что нижнюю точку падения мы уже прошли в 2020 году.

Наступивший год, по словам эксперта, обещает быть относительно более позитивным. Дальнейшее искусственное сокращение в сырьевом секторе не происходит, условия квот по соглашению ОПЕК++ смягчаются, цены энергоносителей растут. Но данное восстановление происходит и будет происходить медленно. С позиций экспорта спрос лимитирован физической потребностью в ресурсах. Для внутреннего производства ограничением выступает резкое падение доходов населения и предприятий — потребителей промышленной продукции. Можно предполагать, добавляет аналитик, что по итогам 2021 года объёмы индустрии вырастут относительно достигнутого «дна» на 3-4%, опережая предполагаемый рост ВВП в целом.

Замедление промышленного производства на 2,9% в России по итогам 2020 года — иначе как чудом не назовешь, признает основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин. Изначально ожидалось снижение на 4,1%, и столь значительные потери могли быть связаны со спецификой российского производства, а именно его тесной связью с добычей полезных ископаемых. Учитывая ситуацию с ценами на нефть и падением мирового спроса не только на энергоресурсы, но и сталь, промышленные металлы и электроэнергию, падение могло быть даже сильнее оценки Росстата.

Но при этом надо отметить, что другие страны BRICS чувствуют себя существенно лучше, указывает эксперт. Так, например, в Бразилии производство выросло на 2,8%, Индия потеряла лишь 1,9% промышленного роста, ну, а Китай в целом прошел этот год очень хорошо. Экономика КНР не только показала прирост промышленного производства на 7,3%, но и единственная из крупных экономик мира показала прирост ВВП, причем не какой-то «условный рост», а целых 6,5%.

В итоге пандемия особенно ярко обнажила и без того очевидные проблемы российской экономики, констатирует Руслан Пичугин. Мы по-прежнему завязаны на сырьевых отраслях, и любые мировые риски для этого сектора экономики ставят Россию в неудобное положение. Это видно и по данным Росстата. Из того же отчета видно, что все сектора, кроме сырьевого, показали прирост.

Если не начать менять ситуацию уже сейчас, то в будущем экономика России столкнётся с очень серьезными проблемами, предупреждает аналитик. Необходимость реформ в структуре производства уже давно отмечена на всех уровнях власти и лучшего времени чем сейчас — не найти. Необходимо выходить на более современные отрасли производства. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в стране, для экспорта готовой продукции, а не сырья. Привлечение высокотехнологического производства (процессоры, микрочипы и т .д.), налоговое стимулирование для развития научных и технических изысканий, оптимизация действующих предприятий — все это необходимо для качественного роста экономики в целом, и промышленности в будущем.