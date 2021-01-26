Раскрыта польза послеобеденного сна

Китайские учёные в ходе специального эксперимента, в котором приняли участие более 2 тыс. добровольцев в возрасте 60+, пришли к выводу, что послеобеденный сон благоприятно влияет на человеческий мозг.

В частности, он повышает его когнитивные функции и спасает от старческой деменции, пишет журнал General Psychiatry.

Было установлено, что выяснилось, что те пожилые люди, которые имели привычку спать после обеда хотя бы пять минут, обладали более высокими результатами в тестах на ориентирование, беглостью речи и памятью.

Ученые считают, что дневной сон, помогает организму регулировать иммунитет организма, снижая при этом уровень воспалительных процессов в мозге. При этом они подчеркнули, что всё хорошо в меру. Поэтому продолжительный дневной сон может вызвать обратный эффект, лишь навредив здоровью.

Ранее сообщалось, что учёные одного из университетов Великобритании в ходе проведённых экспериментов, пришли к выводу, что хороший, крепкий, непрерывный ночной сон оказывает положительное влияние на общее самочувствие человека, а также на его внешний вид.

При этом, исследователи с точностью до минуты вычислили, сколько времени должен спать человек, чтобы весь следующий день чувствовать себя выспавшимся и радовать себя, а также окружающих отличной внешностью.

Оптимальная продолжительность ночного сна должна составлять ровно 550 минут (9 часов 10 минут). Именно такое количества времени достаточное для того, чтобы полностью восстановить свои силы, а также полностью снять возможные стрессы предыдущего дня, а также выглядеть неотразимо.

Специалисты также советуют ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 06:55. Это, как считают специалисты, приведёт к улучшению самочувствия.

