Рейтинг Зеленского резко снизился

Согласно результатам опроса, проведенного 22 января Киевским международным институтом социологии (КМИС), в случае проведения президентских выборов на Украине за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4% опрошенных или 19,8% среди тех, кто определился со своим выбором.

Месяц назад (с 17 по 23 декабря 2020 года) КМИС проводил аналогичный опрос, и тогда на президентских выборах за Зеленского готовы были проголосовать 17% опрошенных или 27% среди тех, кто определился со своим выбором.

На втором месте идет экс-президент Украины Петр Порошенко, за него готовы проголосовать 10,6% респондентов или 15,7% среди тех, кто определился со своим выбором.

На третьем месте расположилась бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8% граждан или 11,8% среди тех, кто определился со своим выбором.

На четвертом оказался народный депутат Украины Юрий Бойко (сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»). За него готовы проголосовать 7,4% опрошенных или 11% среди тех, кто определился со своим выбором.

Следующий вопрос моделировал голосование во втором туре президентских выборов.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех опрошенных поддержали бы Зеленского, а за Порошенко проголосовали бы 24,9% респондентов. Среди тех, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% – Порошенко.

В паре Бойко (месяц назад он занимал второе место в президентском рейтинге) и Порошенко 33,9% всех опрошенных проголосовали бы за Бойко, а за Порошенко 30,1%. Среди тех, кто определился с выбором, 53% проголосуют за Бойко и 47% за Порошенко.

31 марта 2019 года на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко 15,95%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а Порошенко 24,45%.