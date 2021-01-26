Путин и Байден провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает сайт российского президента. Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента Соединенных Штатов. Также российский президент заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества.

Кроме того, лидеры России и США договорились о продлении договора СНВ. «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

«Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», – сообщает сайт президента России.