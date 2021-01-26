Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

На 65-м году жизни в результате продолжительной болезни умер бывший вице-премьер России, экс-глава аппарата Кабмина РФ Сергей Приходько.

Известно, что чиновник страдал боковым амиотрофическим склером (болезнь Лу Герига), пишет газета «Коммерсант».

В свою очередь РИА Новости передаёт, что президент РФ Владимир Путин уже направил семье Приходько телеграмму с соболезнованиями.

Наша справка

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Окончил МГИМО, после чего занимал должности заместителя главы администрации президента (1998-2004), помощника президента (1997-1998, годах и 2004-2012).

Кроме того, Приходько возглавлял аппарат Кабмина в статусе вице премьера (2013-2018), до 2020 занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства. В январе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

В 2018 году Приходько стал фигурантом одного из расследований Алексея Навального, в котором оппозиционер обвинил его в коррупции. Чиновник тогда назвал эти обвинения провокацией, однако подавать в суд на Навального не стал.

