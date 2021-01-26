«Справедливая Россия» усилилась справа и слева

Термин из корпоративного лексикона merges & acquisitions (слияния и поглощения) с начала года совершенно органично может применяться к описанию того, что происходит в российской политической жизни в преддверии федеральных выборов.

На ближайший четверг намечено подписание объединительного манифеста лидерами трех партий, которые трудно отнести к какому-то общему множеству, если не считать таковым в разной степени сомнительные для всех их перспективы попадания в Госдуму 8-го созыва. Составленный из трех корпусов тримаран заведомо устойчивее в бурном море, чем три отдельных судна — какой груз везет каждое из них в своих трюмах, в этом случае вторично.

«Справедливая Россия», которая в нынешней Думе является миноритарием, пытается сохранить хотя бы такой статус, поскольку перспективы быть вообще исключенной из «списка акционеров» у нее более чем реальные.

«Патриоты России» и «За правду» никогда в федеральном политическом «совете директоров» представлены не были и рассчитывают, что эсеры выступят для них в качестве паровоза. Паровоз же не прочь занять уголька у Геннадия Семигина и Евгения «Захара» Прилепина.

Сложная идейная конструкция

Социал-демократическая идеология СР плохо вяжется с охранительными лозунгами «ЗП», но идеологически они сходятся в отрицательном отношении к либерализму. «Демократический социализм» «ПР» эсэрам идейно близок, пусть в ее названии и присутствует относящийся в правой части политического спектра «патриотизм». В целом, левый патриотизм, это для мировой практики не характерная, но в России вполне прижившаяся идеологическая платформа.

И на этом лево-патриотическом фланге деваться обеим малым партиям было больше некуда. Единственная крупная рыба в этом аквариуме, КПРФ, сколько там ни говорят о левопатриотическом фронте, ни на какие M&A не идет принципиально. Более того, как накануне рассказал «Эксперту Online» один из ее лидеров, Дмитрий Новиков, коммунисты вообще рассматривают предстоящий объединительный съезд как кремлевский проект по созданию «дублера» «Единой России» и называют его участников «фейковой оппозицией».

Подобную неприязнь «красных» к «розовым» заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева объясняет тем, что объединенная левая партия имеет шансы стать более привлекательной для избирателей, чем топчущаяся 20 лет на месте партия Геннадия Зюганова.

«Мощная партия социалистической направленности привлечет тот электорат, протестные настроения которого до сих пор не находили партийного «вместилища». «Справедливая Россия» как одиночный боец кажется им слишком слабой. А то, что сегодня осталось от КПРФ, отпугивает избирателей, которые не приемлют нарциссизм ее лидера, желающего оставаться единственным на левом фланге», - сказала она «Эксперту Online».

На сегодня предполагается, что в объединенной партии не будет «старших» и «младших» партнеров, продолжает Корнеева, подчеркивая, что в отличие от коммунистов, для «Патриотов» главное не личные амбиции, а возможность достичь общих с партнерами целей.

«Главное, что мы нашли друг друга. Мы нужны друг другу. Мы все могли бы идти на выборы самостоятельно и без сбора подписей. А все разногласия мы утрясем в рабочем порядке», — уверена она.

Критическим взглядом

Оценки анонсированного объединения трех партий как «кремлевского проекта» исходят не только от коммунистов. Причиной служит, в первую очередь, то, что саму партию Прилепина многие политологи (в том числе левоориентированные) считают таким проектом. Но создавать партию-спойлер лишь затем, чтобы накануне выборов ее слить — признание полного провала этой затеи. Слово «слить» в данном случае следует понимать в обоих смыслах — буквальном и сленговом; оба они будут точно отражать суть объединительного процесса.

Политтехнолог Владимир Кудашов (он также является советником председателя партии «Родина») считает версию, что в Администрации президента РФ разочаровались в электоральных перспективах «ЗП», наиболее вероятной.

«То, что носит название “За правду” — это на самом деле не политическая партия. Это клуб фанатов Захара Прилепина, спонсируемый частным лицом Александром Бабковым. Это изначально был политтехнологический эксперимент — а что будет, если партию возглавит популярный писатель? По его итогам оказалось, что усилия и затраченные на бренд “ЗП” финансы не окупились — партия провела всего одного депутата в заксобрание — в Рязани, при том, что ее туда буквально тянули волоком. Соответственно, продолжение этого эксперимента потеряло смысл», — сказал он «Эксперту Online».

Кудашов заявляет, что предстоящее слияние трех партий является ноу-хау именно «Родины». Ее председатель Александр Журавлев предложил такую идею Сергею Миронову еще в 2018 году — с той лишь разницей, что предлагалось не механическое вхождение членов «Родины» в СР, а создание новой партии. Но тогда Журавлев не сумел убедить справедливоросов в пользе такого шага. Сейчас же эсеров, что называется, клюнул жареный петух, так как они осознали, что в 8-й Госдуме может вообще не оказаться представителей «умеренных левых».

«То, что будет создано в феврале — это такой франкенштейн, слепленный из малосочетаемых элементов. Но здесь одним выстрелом убивают сразу нескольких зайцев — вливают свежую кровь в “Справедливую Россию”, вытаскивают пребывающих в стагнации “Патриотов”, красиво сводят с орбиты никчемную “За правду”» — уверен Кудашов.

Правду не скроешь

В самой «За правду» намеченный на 22 февраля объединительно-ликвидационный съезд совсем не считают концом недолгой биографии этой партии, сказал «Эксперту Online» секретарь ее ЦК Николай Новичков (до прихода в «ЗП» он тоже состоял в «Родине», в ее севастопольском отделении).

«Чисто юридически это так — мы обязаны самоликвидироваться, чтобы иметь возможность слиться с другими партиями. Но наш бренд при этом сохранится: объединенная партия будет называться «Справедливая Россия — За правду». Во всяком случае, Сергей Миронов такое объединение брендов не отвергает, и мы знаем по корпоративной практике, что это создает синэргетический эффект», — тоже не удержался он от аналогий из мира бизнеса.

Новичков не высказывает сожалений по поводу того, что его партия оказалась политическим спринтером: резво начав в 2020 году и получив право идти на федеральные выборы без сбора подписей, «За правду» не рискует это делать самостоятельно. Правда, ее представитель интерпретирует это не как сомнения в собственных силах, а как желание «штурмовать небо».

«Мы по-прежнему уверены в том, что и самостоятельно могли бы на выборах в Госдуму преодолеть 5-процентный барьер. Но мы решили замахнуться на большее — стать второй партией в парламенте, занять нишу реальной оппозиции и участвовать в формировании правительства — сперва теневого, а затем и настоящего. А это возможно только общими усилиями», — мечтает он.

Как рассказывает Новичков, руководство объединенной партии мыслится руководителями пока еще существующей «ЗП» трехглавым, при этом права у всех членов триумвирата будут равными. Но согласятся ли с таким подходом к égalité в руководстве «принимающей» партии, он сказать затруднился, предложив подождать до съезда.

Не исключено, что вес каждого из членов будущего Центрального совета станет определяться по принципу акционерного общества, в зависимости от количества членов и толщины кошелька, которые каждая из трех партий принесла в общий котел. С точки зрения «Справедливой России» это, простите за тавтологию, было бы вполне справедливо, а две другие партии не могут не понимать, что beggars are not choosers*.

Точка над i

Замруководителя фракции «СР» в Госдуме Олег Нилов рассказал «Эксперту Online», что с юридической точки зрения предстоящие события будут именно поглощением, но поглощением дружественным.

«Намеченный съезд станет ликвидационным для «Патриотов» и «За правду». Их члены на одно мгновение станут беспартийными и вступят в «СР» на общих основаниях. Возможно, их примеру за оставшееся до выборов время последуют и какие-то другие малые партии», — не исключает он.

Для эсеров подобный прием, можно сказать, прописан в их натальной карте: именно так в свое время образовывалась сама «Справедливая Россия», став в 2006 году «общим ребенком» партий «Родина», «За жизнь», Соцпартии и Партии пенсионеров. Но в каких пропорциях в руководящих органах обновленной «Справедливой России» будут представлены политические погорельцы, которым она дала приют, Нилов на данный момент сказать не смог.

Он также отказался ответить на вопрос, по чьей инициативе происходит объединение: было ли это предложение от «Справедливой России», от которого партнеры не смогли отказаться, или наоборот, от этих партий пришли ходоки к Миронову.

Собственно, иной конфигурации, кроме как принять бывших «симигинцев» и «прилепинцев» в свои ряды, у эсеров и нет: партия, имеющая фракцию в парламенте, не может так же просто «обнулиться», как это могут себе позволить не представленные там партии.

Отдельная тема — судьба депутатов от этих двух партий в региональных заксобраниях (у «ЗП» такой есть, как было упомянуто, только в Рязани; а депутаты от «ПР» представлены в заксобраниях семи субъектов РФ и во множестве муниципалитетов).

Они оказываются в странной ситуации представителей более не существующих партий. Но электоральный юрист Татьяна Лушникова сказала «Эксперту Online», что по действующему законодательству полномочия этих депутатов сохранятся в полном объеме до конца срока, поскольку на момент избрания эти партии выступали как самостоятельные субъекты права. Им никто не запретит, при желании, войти в состав фракций «Справедливой России», но они имеют право и сохранить ставшую фантомной партийность до следующих выборов.

* Нищим выбирать не приходится