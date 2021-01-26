Цены на путевки в Турцию выросли на 15%

По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на размещение в турецких отелях на этапе раннего бронирования выросли на 5% — 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», - говорится в сообщении организации.

Эксперты уверены, что резкого повышения цен стоит ожидать после окончания акций раннего бронирования. Наибольшего роста стоимости стоит ожидать на востребованные семейные отели Турции.

Ранее АТОР сообщила, что рост цен на проживание в отелях на курортах России в текущем году будет варьироваться в переделах от 3% до 20% в зависимости от категории. Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщают аналитики, «все игроки согласны с тем, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев».

