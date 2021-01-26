В Индии запретили 59 китайских приложений, включая TikTok

Индийские власти в ответ на недовольство со стороны компаний Китая запросами Индии относительно их метода сбора и обработки данных, в том числе, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений, ввели запрет на 59 китайских мобильных предложений, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, пишет Times of India, ссылаясь на министерство электроники и информационных технологий.

«На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии», - сообщили изданию в ведомстве.

Уточняется, что запрет в отношении китайских приложений был вынесен на основе индийского закона об информационных технологиях в связи деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, и в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей некоторыми китайскими приложениями, работающими на операционных системах Android и iOS. Утверждается, что данные о владельцах устройств при помощи приложений собираются и передаются на серверы, расположенные за пределами Индии.

