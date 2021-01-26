В Кремле не станут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что российские власти не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. По словам представителя Кремля, в руководстве страны не имеют никакого права разглашать имена этих владельцев, передаёт РИА Новости.

«И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», – подчеркнул Песков.

Комментируя вопросы представители СМИ, что почему над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента РФ переадресовал их в ФСО.

«Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот, мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ». Только эти ведомства должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – пояснил Песков.

Кроме того, Песков признался, что не располагает данными о том, что Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике.

«Нет, я не располагаю какой-либо информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец. Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем какой-то частный дворец», – резюмировал Песков.

