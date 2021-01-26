В России отмечен минимальный суточный прирост новых случаев COVID с октября

В России за сутки выявлено 18 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Прирост стал минимальным, начиная с 30 октября прошлого года, когда было выявлено 18 283 заболевших, что стало одним из антирекордов. За все время эпидемии в стране зафиксировано 3 756 931 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране умерли от COVID 564 человека. Общее число жертв вируса в РФ достигло 70 482. Выписаны из российских больниц за сутки 23 798 пациентов, за все время успешно перебороли заболевание 3 174 561.

В Москве за сутки выявлено 2317 новых случаев ковид-больных. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости инфекцией. За Москвой по количеству новых эпизодов следуют Санкт-Петербурге (+1510) и Московская область (+1 129).

В пятерку антирейтинга регионов РФ с наибольшим приростом ковид-пациентов вошли Нижегородская (+461) и Воронежская области (+383).

Россия с данными показателями остается на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом после США (25,2 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,8 млн), сообщает университет Джонса Хопкинса. В целом коронавирус обнаружен у 99,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,1 млн человек умерли.

