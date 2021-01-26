В Тверской области запущена крупнейшая линия по выпуску медицинских респираторов

«Кимрская фабрика имени Горького» открыла в Кимрах Тверской области крупнейшую в России линию по выпуску медицинских респираторов. Новая производственная линия позволяет производить 4 млн респираторов в месяц. На новой линии изготавливают медицинские и промышленные респираторы «СПИРО-1000» класса защиты FFP2 и FFP3. Они способны защитить от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%. Предприятие планирует поставлять респираторы в лечебные учреждения, аптечные сети и на крупные промышленные предприятия.

«Кимрская фабрика – одно из крупнейших предприятий России по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания. С начала пандемии мы на 60% увеличили объемы производства, в мае 2020 года запустили новую линию по выпуску респираторов СПИРО-400 и сейчас открываем еще одну – самую производительную в стране. Это стало возможным благодаря быстрому предоставлению займа Фондом развития промышленности», – заявил гендиректор «Кимрской фабрики им. Горького» Игорь Жохов.

Финансовые средства для запуска нового производства были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП), который был создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.