Жириновский призвал граждан России не ездить в Турцию

Глава ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал наших соотечественников не ездить в Турцию.

Напомним, вечером 24 января в Стамбуле сборщик мусора Хасан Хюсейн, который страдает психическим расстройством, напал с ножом на трёх граждан РФ – мужчину и двух женщин. В результате случившегося они получили ранения и были госпитализированы в одну из местных клиник с повреждениями различной степени тяжести. Нападавший задержан.

Комментируя эту новость лидер ЛДПР призвал россиян отказаться от посещения Турции, передаёт РИА Новости.

«Не надо нам туда ездить. Эта самая коварная страна в мире», – заявил Жириновский.

Ранее сообщалось, что согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на размещение в турецких отелях на этапе раннего бронирования выросли на 5%-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», – говорится в сообщении организации.

Эксперты уверены, что резкого повышения цен стоит ожидать после окончания акций раннего бронирования. Наибольшего роста стоимости стоит ожидать на востребованные семейные отели Турции.

