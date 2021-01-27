Акции дня: трейдеры скупают акции «М.Видео» в ожидании информации по дивидендам

Лучше рынка в среду, 27 января на Мосбирже торговались акции «М.Видео». За дневную сессию бумаги подорожали на +1,16% до 735,5 рублей за акцию.

В среду группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что 9 февраля представит новую стратегию развития компании, а также расскажет о предварительных результатах по операционной деятельности и дивидендной политике компании за 2020 год. Ранее в компании не исключали возвращения к практике регулярных дивидендных выплат.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -1,39% до 3343,62 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,10% до 1393,02 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:02 мск составила 56,03 долларов за баррель (+0,70%). Российская валюта слабела – 75,60 рублей за доллар.