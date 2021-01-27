ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика интересами погранбезопасности

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена 24 июля 2020 года по приказу Минтранса РФ в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на соответствующий запрос РБК.

Ведомство сообщает, что мера была принята в ответ на «возросшую разведывательную активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» в отношении территории, где расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. В ответе сообщается, что застава была введена в эксплуатацию в октябре 2020 года. Уточняется, что погранотряд, расположенный в районе мыса Индокопас занимается обеспечением законных интересов страны, а также контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов. Помимо этого пограничники отряда контролируют соблюдение правил режима госграницы и погранконтроля. В ФСБ подчеркнули, что «других задач на отделение не возложено».

Ранее Алексей Навальный, - глава Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), выпустил фильм о якобы «дворце Путина». Также оппозиционер сообщает об источниках финансирования строительства «дворца» в Геленджике и установке над строением бесполетной зоны. Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя фильм, заявил, что «ни ему, ни его семье никогда не принадлежал дом», о котором идет речь в расследовании.

