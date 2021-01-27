Италия «оптимизировала» кабинет министров

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку, что привело к падению всего правительства. Казалось бы, ничего экстраординарного не произошло, потому что редкий год на полуострове обходится без падения правительства. Однако этот политический кризис стоит особняком, потому что разворачивается на фоне коронавирусной пандемии и есть опасения, что он может привести к ослаблению борьбы с Covid 19.

Начало кризису положил лидер партии «Италия Вива» и бывший премьер-министр Маттео Ренци, входивший в правящую коалицию. После его демарша Конте потерял большинство в парламенте. Целую неделю премьер лихорадочно искал новых союзников в парламенте, но все усилия оказались безрезультатными. Потерпев неудачу, он написал прошение об отставке.

Мотивы Маттео Ренци неясны, но он не единственный, кто выиграет в результате отставки Джузеппе Конте. Сам Ренци объясняет свой уход из коалиции недовольством действиями премьера во время пандемии. Впрочем, на его долю также приходится немало критики за действия, которые, как говорят его оппоненты, сделали Италию более уязвимой для пандемии. «Оптимизация здравоохранения», так хорошо известная в России. происходила в минувшее десятилетие и там.

Как раз в это время правительственный кризис может оказаться не самым лучшим событием для страны. Италия вновь в авангарде Запада, что в данной ситуации крайне плохо. Весной прошлого года все ужасались тому, как на полуострове свирепствует коронавирус. Сейчас же для Рима наступило новое испытание. Несмотря на то, что политические кризисы на Апеннинах бывают ежегодно (за последние 70 лет их было как минимум 65) и что итальянцы к ним давно привыкли, сейчас им придется в таких условиях проводить массовую вакцинацию, следить за общенациональным локдауном и оказывать помощь экономике.

«Время очень важно», - цитирует The New York Times Роберто Д'Алимонте, политолога из Университета Луисса в Риме. Он оптимистично ожидает, что кризис будет краткосрочным, а значит, мало повлияет на механизм реагирования на пандемию.

Конечно, на фоне событий в Америке нынешний политический кризис в Италии, по крайней мере, пока выглядит слабовато, пишет NYT. Но Италия не сравнится с Соединенными Штатами ни в экономике, ни в финансах. Между тем, у США политический кризис закончился и новое правительство принимает решения, а насколько затянется кризис в Италии – пока неизвестно. И насколько эффективными окажутся решения временного правительства в такой ответственный момент – тоже большой вопрос.

Джузеппе Конте отвез прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который до конца недели должен провести консультации с лидерами представленных в парламенте партий и решать, что делать дальше. Все будет зависеть от того, сумеет ли Конте или кто-то другой из известных политиков получить достаточную поддержку и сформировать новое правительство. Лучшей альтернативой, возможно, было бы правительство технократов, каким, кстати, оно и было, когда Джузеппе Конте впервые возглавил кабинет министров Италии в 2018 году.

Ну конечно, самым плохим сценарием для Италии в разгар пандемии будут внеочередные парламентские выборы, которые придется объявлять Маттарелле, если не удастся разрешить политический кризис.

Пока будут проходить консультации и все остальные мероприятия, Джузеппе Конте с министрами будут исполнять обязанности, но это будет временное правительство с ограниченными полномочиями, что, естественно, крайне плохо сейчас, во время второй волны пандемии. В ней Италия опять в числе «антилидеров», хотя и не на первом месте.

Достаточно сказать, что по числу летальных исходов, связанных с коронавирусом, она с большим отрывом идет на втором месте и уступает только Великобритании.

Впрочем, не все так плохо. Дело в том, что чрезвычайное положение, которое сейчас действует на Апеннинах, с одной стороны осложняет работу властей, но с другой, согласно конституции, предоставляет правительству чрезвычайные полномочия для борьбы с вирусом.

По мере того, как политические силы Италии маневрируют, стремясь получить больше влияние в будущем правительстве, многие ведущие чиновники здравоохранения страны дают гарантии, что страна не скатится в анархию, подпитываемую Covid-19, и сможет успешно справиться с пандемией. В то же время опасения, что «абсурдный» политический кризис скажется на ходе борьбы с эпидемией неблагоприятным образом. высказала заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа. В качестве примеров она привела уже начавшиеся протесты против карантинных мер под лозунгом «мы не подчиняемся», а также незаконные открытия ресторанов в условиях, высказываются также опасения отсутствия должной координации со стороны центрального правительства хода вакцинации в регионах.

