Китай готов поставлять в Белоруссию вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги по совместной борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении госагентства БелТА. Китай готов поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме, подтвердил в ходе переговоров глава КНР.

«Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, успокаиваться пока рано», - сказано в сообщении.

Также главы государств поздравили друг друга с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между Белоруссией и Китаем, подробно обсудив различные сферы сотрудничества.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 100 032 461 человек.

На первом месте по количеству выявленных случаев инфицирования продолжают оставаться США ( более 25 млн). На втором месте находится Индия (более 10 млн), на третьем месте Бразилия (более 8 млн). Россия с показателем 3 716 228 инфицированных расположилась на четвертом месте, незначительно опередив Великобританию с 3 700 235 зафиксированными случаями инфицирования. Общее количество умерших в мире от COVID-19 составило 2 149 818 человек.