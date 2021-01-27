Курс доллара: Росбанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Во вторник рубль сумел немного скорректироваться в обеих парах после мощного обвала, наблюдавшегося в понедельник.

Стартовав вчера с 75,55 в паре с долларом и с 91,26 – в паре евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже рубль сумел потеснить резервные мировые валюты, завершив вторник пусть в небольшом, но всё-таки в плюсе.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,13 руб., что на 23,5 коп. дешевле чем было при закрытии накануне. В это же время евро стоил 91,41 руб. (-5 коп.). Любопытно, что американская валюта в целом также вчера укреплялась – индекс DXY с отметки 90,22 пункта добрался до 90.34.

Таким образом, рубль умеренно вырос к основным резервным мировым валютам благодаря позитивным сигналам с внешних площадок и небольшому улучшению интереса глобальных игроков к рисковым активам.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что в начале торгов рубль находился под давлением негативного внешнего фона. Однако позже ситуация на глобальных рынках стала планомерно улучшаться, что вызвало восстановление национальной валюты.

«В результате рубль сумел немного отыграть потери понедельника, поднявшись в умеренный плюс», – заявил эксперт.

Как прогнозирует Артём Тузов ИК «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 75,00-76,00, а пара евро-рубль в диапазоне 91,00-92,00.

В свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что к вечеру вторника на Мосбирже Московской рубль показал разнонаправленное движение. И если доллар немного снизился к рублю, то евро выглядел более солидно, сумев уже после закрытия основных торгов подтянутся к отметке в 91,50.

«Пара доллар-рубль пока удерживается в коридоре 75,00-77,50 рубля. Вчера мы наблюдали, что медведи предприняли попытку пробоя нижней границы этого коридора. Но сделать этого не смогли. А уже ближе к вечеру «американец» и вовсе сумел отыграть большую часть потерь», – отметил он.

При этом, как считает Зварич, закрепление пары доллар-рубль выше 75,00 говорит о том, что в ближайшей перспективе рост американской валюты продолжится.

«А при заметном ухудшении внешнеполитической обстановки доллар вероятнее всего выйдет вверх из данного коридора», – предположил он.

Негативно оценивают ближайшие перспективы рубля и в Альфа-Капитал. В частности, Владимир Брагин – директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики этой российской управляющая компания, входящей в консорциум «Альфа-Групп» – прогнозирует ослабление курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.

При этом он считает, что средне- и долгосрочные перспективы для рубля, напротив, вполне благоприятны.

«Мы ждём укрепления рубля до конца этого года. Однако заметное падение отечественных активов, которое все наблюдали в пятницу и понедельник, наводит нас на мысль о том, что краткосрочные риски курсовой динамики остаются повышенными», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что против рубля сейчас выступают, как внутренние, так и внешнеполитические факторы. И даже с учётом того, они не представляют прямой угрозы для экономики или финансовых рынков, глобальные игроки всё равно оценивают их негативно, что отражается в росте премии за владение российскими активами, пояснил Брагин.

По его мнению, рублю не поможет даже то, что наша страна в сравнении с другими государствами выглядит очень выигрышно, так как в РФ высокие темпы вакцинации населения.

«Кроме того, имеются резервы, которые можно задействовать для поддержки экономики. А также экономный подход, которому следовало правительство в прошлом году. Пока рубль на это не реагирует, но в обозримой перспективе это должно положительно сказываться на курсовой динамике», – предположил он.

Между тем, в Росбанке сделали неожиданный, смелый и очень позитивный прогноз для рубля на 2021 год. Аналитики этой кредитной организации уверены, что в период с конца января по конец марта пара доллар-рубль будет торговаться по 72,00.

«Но это будет только начало. Мы прогнозируем, что во втором квартале доллар будет стоить 69,50 руб., в третьем – 68,50, а в четвертом – 68,00», – заявили в Росбанке.