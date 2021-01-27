МИД России констатировал ухудшение отношений с ЕС

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году министерство иностранных дел Российской Федерации отметило заметное ухудшение отношений между нашей страной и Европейским Союзом.

«Отдельные страны-члены ЕС, прежде всего, председательствовавшая в Совете ЕС во втором полугодии 2020 г. Германия, решили консолидировать есовские ряды на антироссийской основе. Прискорбно, что в условиях, когда перед всеми нами стоит глобальная задача положить конец пандемии коронавируса, в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами, дабы не допустить их использования и производства на территории стран-членов ЕС. В ход идут все средства. В некоторых есовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе. Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор не тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены. Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии. Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с т.н. «отравлением» А.Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», – заявил МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что на этом фоне в ЕС продолжили игнорировать нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике, преследование в этих странах ЕС инакомыслия, зажим свободы слова и СМИ и факты героизации там нацизма.

Кроме того, в ЕС «сквозь пальцы» смотрит на саботаж со стороны киевского режима своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностям на саммите «нормандского формата» в Париже 2019 года, а также на дискриминацию и подавление русского языка на Украине.

Тем не менее, МИД выразил намерение сохранить диалог с ЕС и выразил надежду на то, что «есовские партнеры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона» и будет реализован совместный проект газопровода «Северный поток – 2».