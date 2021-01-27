МВД возбудило уголовное дело в отношении участников митингов 23 января из-за нарушения карантина

Министерство внутренних дел сообщило, что в отношении участников несанкционированных митингов, прошедших 23 января, следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

«Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой короновирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания», – говорится в сообщении МВД.

Кроме того, ведомство напоминает, что «фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет».

МВД напомнило, что ранее ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК Российской Федерации. «В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других. Аналогичное уголовное дело возбуждено Следственным управлением УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга. Группа лиц, находясь на улице Малой Морской г. Санкт-Петербурга, вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение. Передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих.Следственным управлением УМВД России по г. Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ. Группа лиц с помощью сети Интернет организовала на центральной площади города Владивостока сбор граждан, которые заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности, затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города. Следственным управлением УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК Российской Федерации. Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. В результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей», – говорится в сообщении МВД.

23 января в большинстве крупных городов России прошли несанкционированные митинги сторонников арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.