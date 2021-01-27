Цены на нефть растут на новостях о снижении запасов в США

Цены на нефть растут в ходе торгов 27 января на данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе. Участники рынка отреагировали на сокращения предложения, что оказывает определенную поддержку рынку.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures с поставкой в марте к 8:44 по московскому времени достигла показателя $56,31 за баррель, прибавив в цене $0,40 (0,72%) по сравнению с уровнем предыдущей сессии. По итогам торгов 26 января эти контракты выросли в цене на $0,03 (0,1%), достигнув отметки $55,91 за баррель.

Сорт WTI с поставками в марте вырос на $0,38 (0,72%) - до $52,99 за баррель, превысив уровень закрытия рынка во вторник, 26 января. Накануне фьючерсы потеряли в цене на $0,16 (0,3%) – до отметки $52,61 за баррель.

На рынок оказало влияние и заявление Ирака о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей с 3,85 млн б/с в декабре. Также инвесторы с оптимизмом восприняли новости о снижении числа заболевших коронавирусом в мире и внедрение вакцин в США и Европе.

