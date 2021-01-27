«Большой отскок»

Уроки арабского

Как заявил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой видеоконференции, организация надеется на восстановление рынка нефти в новом году. Так, на сегодняшний день там прогнозируют рост мирового спроса на нефть на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн баррелей в сутки. Это действительно прорыв по сравнению с 2020-м годом, когда показатель упал на 9,8 млн баррелей в сутки.

«Учитывая, что рынок нефти сейчас переходит в состояние бэквордации [цены выше, чем в прогнозируемом будущем], мы надеемся, что 2021 год будет хорошим», - передает ТАСС слова Баркиндо. Он добавил, что позитивным для нефтянки фактором станет также восстановление темпов роста мировой экономики – по итогам года ожидается, что подъем мирового ВВП составит, 4% против снижения на 4,1% в 2020 году.

Впрочем, в заявлении была и ложка дегтя: как отметил Мухаммед Баркиндо, сегодня отрасль крайне нуждается в инвестициях. По оценкам ОПЕК, нефтянке необходимы как минимум 12,6 трлн вложений после того, как в прошлом году инвестиции в добычу сырья упали на треть на фоне падения спроса и цен.

Прогноз, данный ОПЕК - довольно условный, говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Представителям ОПЕК только и остается надеяться, что 2021 год будет заметно лучше 2020-го. В то же время стоит помнить, что почти невероятно, чтобы он стал лучше 2019 года по объемам добычи. Мир пока не готов вернуться к тем объемам потребления, что были до коронавирусного кризиса. Если цены на акции толкает вверх мягкая монетарная политика, то цену нефти в основном поддерживают рекордные сокращения добычи.

Хорошим год может стать, если восстановление спроса будет идти в соответствии с первоначальными прогнозами и позволит увеличить доход от продажи. Впрочем, это не отменяет вероятность, что цена Brent может подняться до 60 долларов, полностью восстановившись до предкризисного уровня, считает аналитик.

По его мнению, интересно будет следить за тем, как будут развиваться отношения России и Саудовской Аравии. По мере роста цены нефти, позиции этих стран все больше расходятся: первая при ценах выше 50 долларов предпочитает наращивать добычу, вторая по-прежнему ждёт большего сокращения запасов, предпочитая ограничивать добычу.

Маловероятно, что стороны забудут уроки марта-апреля прошлого года, когда их разногласия вылились в бесконтрольный рост добычи, или, по крайней мере, угрозы этого, полагает Алексей Кириенко. В течение 2021 года стороны, скорее всего, будут находить возможность договариваться, приходя к консенсусу. В этом случае котировки нефти могут колебаться между 50 и 60 доларами за баррель Brent.

Нефтяной дефицит положительно скажется на дефицитности российского бюджета

ОПЕК, МЭА и МВФ в последние дни начали дружно прогнозировать увеличение спроса на нефть в текущем году, что несколько противоречит их предыдущим заявлениям, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. Сейчас поводом для оптимизма считается тот факт, что массовая вакцинация населения мира приведет к быстрому «отскоку» глобальной экономики, поскольку после применения прививок не потребуются новые локдауны. Но при этом отмечается, что текущие темпы вакцинации недостаточны: о нехватке мощностей для производства вакцин заявляют некоторые производители, также встречаются побочные реакции у привитых, из-за чего темпы вакцинации замедляются.

В любом случае, ставка на то, что вакцины будут способствовать быстрому восстановлению мировой экономики – это не вполне обоснованное мнение, полагает эксперт. Для роста глобальной торговли и всех экономических процессов нужно большее, чем вакцинация. А именно – рост доходов граждан, что станет поводом для увеличения потребительского спроса и запустит, например, процесс восстановления трансграничных перелетов. Но восстановление доходов может занять более долгое время, чем один год.

Рост котировок лействительно возможен при временном «отскоке» экономики – когда в странах произойдет массовое снятие карантинных мер. Реализация отложенного спроса на короткий период даст импульс для трат со стороны населения и повлияет на экономические показатели стран. Но затем вновь возможно падение потребления и затормаживание роста глобальной экономики, считает Артём Лютик.

По его мнению, реальными причинами роста нефтяных котировок (причем в ближайшее время) могут быть другие факторы. Сообщения о взрыве в Эр-Рияде во вторник заставили вспомнить об атаках на нефтяные терминалы Saudi Aramco, хотя подробностей до сих пор нет. Очередные споры между Триполи и Бенгази могут повлиять на объемы поставок ливийской нефти на мировой рынок. Кроме того, есть технические проблемы с поставками сырья с казахстанского месторождения Тенгиз. События не самые громкие, но тем не менее, на баланс спроса и предложения они могут оказать влияние, из-за чего котировки могут прибавить до конца недели около 1%.

В перспективе 2021 года спрос на нефть будет все равно находиться под давлением низкого (по сравнению с 2019 годом) спроса по причине медленного угасания пандемии. Однако он будут стабильным, уверен Артём Лютик. В результате (при условии, если российский Urals останется на текущих уровнях) бюджет РФ может получить дополнительные нефтяные доходы в размере 1,4-1,5 трлн рублей, размер дефицита по итогам года сократится в два раза: с 2,4% (2,7 трлн рублей) до 1,2% ВВП (1,3 трлн рублей).