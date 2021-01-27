Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос более чем на треть

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за 11 месяцев 2020 года увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 35,4 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 35,9% и составил 32 млрд долларов США, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% и составил 3,4 млрд долларов США. Московская продукция была экспортирована по 181 направлению, а лидерами стали Казахстан, США, Беларусь, Гонконг и Китай, на них пришлось около 30% от общего объема экспорта», - сказал заместитель мэра.

Активнее всех рос экспорт химической отрасли (+12%), а также экспорт фармацевтической и косметической продукции (оба на +6,5% до 350 млн долларов в совокупности). Продукцию сектора АПК экспортировали на 601,12 млн долларов. Главными импортерами сельскохозяйственных товаров Москвы стали Турция, Казахстан, Китай и Белоруссия. Они закупали у столичных производителей шоколадные изделия, готовые корма для животных и мучные кондитерские изделия.

«Итоговые цифры по несырьевому неэнергетическому экспорту за год мы еще ожидаем, но уже сейчас можно сказать, что показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Москва выполнила в полном объеме – в промышленном сегменте на 137,1%, а в сфере АПК – на 104,8%. Стоит отметить, что за 11 месяцев прошлого года значительно вырос интерес к продукции агропромышленного комплекса столицы: в три раза увеличились поставки мяса и субпродуктов птицы в Казахстан, а также на 12,9% выросли продажи готовых кормов для животных в Белоруссию», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.